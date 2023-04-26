Ник де Вриз: Нам сложно рассчитывать на очки в Баку

Гонщики AlphaTauri Ник де Вриз и Юки Цунода рассказали, как провели паузу между этапами в Мельбурне и Баку, и поделились ожиданиями от первого в сезоне этапа с субботним спринтом.

Ник де Вриз: «Сразу после Мельбурна я быстро вернулся в Великобританию, чтобы провести день на симуляторе, поработать над корреляцией данных и подготовиться к гонкам, которые состоятся после перерыва.

Затем у меня была короткая поездка в Нидерланды, чтобы выполнить несколько обязательств, а после этого я посетил футбольный матч между «Миланом» и «Наполи». Я получил крутой опыт, ведь Лига чемпионов – важное событие. Всегда классно смотреть спорт на стадионе, поскольку, на мой взгляд, телевидение не передаёт в полной мере все эмоции. Когда ты на 80-тысячном стадионе следишь за игрой 22-х игроков, то атмосфера и эмоции вызывают мурашки на коже.

Аналогичные эмоции я испытал в начале года, когда после презентации раскраски машины в Ньюй-Йорке мы сходили на игру NBA между «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Я люблю ходить на спортивные мероприятия.

Затем я посетил теннисный турнир в Монако. На кортах было спокойнее, хотя я ходил на игру Стефаноса Циципаса, поэтому было непросто сдерживать эмоции! Я очень внимательно слежу за теннисом, поскольку многие теннисисты живут в Монако и ходят в тот же тренажёрный зал, что и я. С некоторыми мы даже живём в одном доме.

Вместе со мной в Монако был тренер, поэтому мы много работали. Кроме того, я был рад провести какое-то время дома. Сейчас я готов к предстоящим пяти гонкам за шесть недель – нас ждёт напряжённый график.

В Баку предстоит мой первый гоночный уик-энд в формате спринта. Будет сложно подготовиться к квалификации всего за одну часовую тренировку, но ранее я уже выступал на этой трассе и трижды финишировал вторым в Формуле 2. Мы все рады возвращению за руль после продолжительного перерыва.

В Баку уникальная трасса. Обычно на городских трассах обгонять достаточно сложно, но благодаря экстремально длинным прямым здесь есть возможности для обгонов. Поэтому гонки в Баку обычно получаются богатыми на события, и я надеюсь, что всё сложится в нашу пользу, и у команды будет повод для праздника.

Я чувствую, что мы прогрессируем, но борьба в средней группе очень плотная. Претендовать на очки сложно, поскольку в «нормальной» гонке почти все десять мест уже заняты. Мы должны быть готовы использовать любую ошибку тех, кто обычно финиширует в десятке.

Несмотря на то, что я вижу признаки прогресса, в Баку многое зависит от максимальной скорости, тогда как мы не слишком конкурентоспособны на прямых. Посмотрим, как всё сложится».

Юки Цунода: «Большую часть времени после гонки в Австралии я провёл дома в Италии. Иногда я выезжал в Милан, но в основном тренировался, поэтому чувствую себя отдохнувшим и готовым к гонкам. На прошлой неделе я вернулся за руль симулятора.

В прошлом я довольно хорошо выступал в Баку – два последних года квалифицировался восьмым, и финишировал седьмым в 2021-м. В прошлом году на моей машине отказала DRS, когда я занимал шестую позицию, и в итоге финишировал тринадцатым.

У меня хорошие воспоминания, и мне нравится трасса. В последние два года машина подходила трассе, а команда хорошо понимала её особенности. Надеюсь, так же будет и в этом году, и мы сможем заработать очки. Команда подготовила новинки, в том числе заднее антикрыло с низкой прижимной силой, которое должно подойти этой трассе.

В этом году у нас проблемы с максимальной скоростью, а в Баку она необходима. Надеюсь, обновления помогут, и благодаря настройкам машина подойдёт азербайджанской трассе. В этот уик-энд я буду придерживаться привычного оптимистичного подхода, и с нетерпением жду возвращения за руль после продолжительного перерыва.

Предстоит первый в сезоне уик-энд со спринтом. Его формат изменился, поэтому я взволнован больше, чем обычно. Изменения означают, что в нашем распоряжении всего одна тренировка, поэтому работа, проведённая на симуляторе, имеет даже большее значение.

Последняя сессия на симуляторе получилась очень успешной. Сначала мы подвели итоги Австралии, чтобы лучше понять машину, а затем сосредоточились на подготовке к гонкам в Баку и Майами, ведь сразу после Азербайджана мы отправимся во Флориду».