Тото Вольфф: Команда продолжит привозить новинки

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал о подготовке команды к Гран При Азербайджана и ожиданиях от первого в сезоне гоночного уик-энда со спринтом.

Тото Вольфф: «У нас несколько недель не было гонок, но сотрудники на обеих базах много работали. Мы постарались максимально использовать это время, внося запланированные изменения в машину, применяя все то знания, которые мы уже получили.

Этап в Австралии показал, что мы прогрессируем, однако нужно быть осторожными, чтобы не переоценить единичный результат. Однако в Мельбурне мы увидели обнадёживающие признаки, которые стали хорошей мотивацией для всей команды во время паузы в календаре.

В следующих гонках мы хотим продолжать делать небольшие шаги вперёд. В предстоящие недели команда продолжит улучшать машину, постоянно привозя новинки на трассу. Нам интересно, какого прогресса позволят добиться обновления, но мы знаем, что не существует волшебного решения.

Проведя почти месяц без Формулы 1, все стремятся вернуться на трассу. К счастью, впереди будет много гонок – в Азербайджане мы начинаем напряжённую серию из пяти этапов за шесть недель.

Гонки в Баку всегда драматичны и зрелищны. Трасса сложная, стены расположены близко, поэтому у гонщиков нет места для ошибки. Кроме того, в этот уик-энд состоится первый в сезоне спринт в изменённом формате. Команду ждёт интересный вызов, ведь нам предстоит подготовиться к двум квалификациям и гонкам за одну пятничную тренировку. Надеюсь, благодаря новому формату болельщикам будет интереснее и они увидят больше борьбы».