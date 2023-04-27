Алекс Элбон: Посмотрим, насколько прибавят другие

Гонщику Williams Алекс Элбону новый формат уик-энда нравится тем, что у команд середины пелотона повышаются шансы на успех, поскольку есть вероятность, что в условиях жёсткого графика кто-то из соперников допустит ошибки.

Алекс Элбон: «У команд середины пелотона дел прибавится, ведь не исключено, что в пятницу кто-то сработает не идеально, а мы от этого только выиграем. Это даёт шанс тем, кто сможет сразу показать хорошую скорость.

С одной стороны Баку, Монца и другие трассы, где требуется особая эффективность аэродинамики, подходят нашей машине, с другой, здесь почти все повороты 90-градусные, и их надо проходить на третьей передаче. В общем, не скажу, что на невысоких скоростях проявляются сильные стороны нашей машины. Разумеется, мы надеемся, что будем быстрыми на прямых, но при этом надо постараться минимизировать потери времени в поворотах.

В Мельбурне я допустил ошибку, но если посмотреть в целом на нашу работу в этом году, то можно увидеть, что мы добились неплохого прогресса. В целом в Австралии мы вообще были «лучшими среди остальных», т.е. если не говорить о четырёх топ-командах. Думаю, у всех в Williams оптимистичный настрой, мы рады, что вновь в состоянии соперничать с некоторыми командами середины пелотона. Надеюсь, так будет и в Баку, и мы просто должны в максимальной степени использовать эту возможность.

При этом многие команды уже привозят на гонки технические новинки, в том числе некоторые из наших непосредственных соперников кое-что подготовили к этапу в Баку, так что уже начинается гонка модернизаций. Но пока мы занимаем вполне уверенные позиции, и это приятно. К этому уик-энду мы не готовим никаких заметных обновлений, так что посмотрим, насколько смогут прибавить другие, и оценим ситуацию».