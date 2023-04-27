Чжоу: Я сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном

В Мельбурне Гуаньюй Чжоу заработал первые в сезоне очки. Накануне Гран При Азербайджана гонщик Alfa Romeo рассказал, что по собственным ощущениям заметно прибавил по сравнению с прошлым дебютным сезоном.

Гуаньюй Чжоу: «Я рад возвращению за руль, особенно после успешного последнего этапа. В этот уик-энд гонщиков и команды ждёт новый формат, но у меня нет сомнений, что он окажется более захватывающим, чем прошлый.

У нас не будет много времени на подготовку и адаптацию – нужно сразу показывать скорость. Важно хорошо начать уик-энд и сразу найти правильный баланс, ведь затем на протяжении уик-энда у нас не будет возможности поменять настройки.

С точки зрения подхода к работе и скорости я сделал огромный шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном и сократил отставание от напарника. Конечно, теперь я гораздо больше знаю, поскольку каждый уик-энд учился у Валттери. Но самое важное, что мы с ним уже равны по скорости. Для команды хорошо, что мы подталкиваем друг друга вперёд.

В начале прошлого сезона у меня были большие проблемы, но в этом я сделал большой шаг вперёд. Я рад, что могу атаковать и сокращать отставание в квалификациях и гонках».