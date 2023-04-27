Люк Браунинг принят в Гоночную академию Williams

Чемпион британской Формулы 3 прошлого сезона и действующий гонщик команды Hitech Pulse-Eight в Формуле 3 Люк Браунинг стал новым участником Гоночной академии Williams. Молодой гонщик будет работать с командой на базе и на трассе, а также много времени проведёт на симуляторе в Гроуве.

Люк Браунинг: «Я рад стать участником Гоночной академии Williams и говорю огромное спасибо всем в Williams Racing за предоставленную возможность.

Я принят в гоночную семью, которая обладает феноменальным наследием – моя мечта исполнилась. Мне не терпится узнать, каких результатов мы добьёмся, начав сотрудничество».