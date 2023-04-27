Шарль Леклер: Я безусловно предан Ferrari

На пресс-конференции в четверг гонщик Ferrari Шарль Леклер опроверг слухи о переходе в Mercedes…

Шарль Леклер: «Сейчас в команде проходит реструктуризация. Жаль, что Лоран Мекис уходит, у нас были прекрасные отношения. Но все в команде понимают, что для него это правильный шаг. Он получает отличный шанс [в AlphaTauri].

Команда — это больше, чем один человек. И верю в успешное будущее, верю перспективные планы Фредерика Вассёра. Он точно знает, чего и как хочет добиться, что придаёт мне уверенности. Нам нужно сделать большой шаг вперёд, и я отлично это понимаю.

Я безусловно предан Ferrari. Я люблю Ferrari и всегда мечтал оказаться в этой команде. Мой главный приоритет – выиграть чемпионский титул с этой командой. И я не думаю об уходе.

Нет, у меня не было переговоров с Mercedes. На данный момент не было. Я полностью сосредоточен на задаче, которую мы решает сегодня. Я отдаю все силы Ferrari. Как я уже сказал, я полностью доверяю этой команде и уверен в своём будущем, а там посмотрим».