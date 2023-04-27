Штайнер о том, почему Леклер не выступал за Haas F1

Шарль Леклер дебютировал в чемпионате мира в 2018-м в Sauber, но ещё в 2016 году, когда учился в Гоночной академии Ferrari и выступал в серии GP3, начал сотрудничать с Haas F1 в качестве «девелопмент-драйвера». Проще говоря, в американской команде он проходил стажировку, и логично было предположить, что именно в ней Леклер и начнёт свою карьеру в Формуле 1.

Но получилось по-другому: в 2017-м Шарль выиграл титул в Формуле 2, где в том сезоне ему не было равных – кстати, вице-чемпионом молодёжной серии тогда стал российский гонщик Артём Маркелов. Затем Леклера пригласили в Sauber, и всё, что происходило потом – уже история.

О том, почему Леклер дебютировал в Ф1 в швейцарской команде, а не в Haas, объяснил Гюнтер Штайнер, принимая участие в эфире телеканала Sky Sports.

«Он был гонщиком Ferrari, и понятно, что мы могли получить его всего на один год, – рассказал руководитель Haas F1. – Нас это тогда не устраивало, потому что обычно такие варианты не отвечают интересам команды. Вы тренируете гонщика, учите его, и если он по-настоящему хорош, то он сразу делает следующий карьерный шаг.

Получается, что у вас такой гонщик просто проходит проверку перед тем, как перейти в топ-команду. Нам этого не хотелось. Не знаю, если бы он сам захотел выступать за Haas, в Ferrari отпустили бы его к нам на один год или нет, но Леклер подписал контракт с Sauber. Мы вообще не вели никаких переговоров о том, чтобы его заполучить».

В 2016-м Шарль провёл четыре пятничных тренировки за рулём машины Haas и уже тогда произвёл на команду весьма неплохое впечатление.

«На самой первой тренировке сложно что-то понять, но толковые и быстрые гонщики обычно не пытаются сразу привлечь к себе внимание, поскольку не хотят рисковать, – добавил Штайнер. – Разумеется, в такой ситуации для молодого гонщика нет ничего хуже, чем разбить машину. Люди это всегда будут помнить, и избавиться от этого уже невозможно. Но Шарль тогда действовал очень разумно, он просто постарался получше разобраться с особенностями машины и чётко выполнял всё то, о чём мы его просили».