The Killers и Queen выступят на Гран При США

Организаторы Гран При США назвали участников концертной программы, которые выступят для болельщиков в Остине в рамках гоночного уик-энда.

В пятницу, 20 октября, на главную сцену автодрома Germania Insurance Super Stage поднимутся одни из лидеров альтернативного рока The Killers. В субботу, 21 октября, в Остине выступит легендарная Queen с вокалистом Адамом Ламбертом.

Для обладателей билетов на все дни Гран При США вход на концерты свободный. Те, у кого билеты только на пятницу или субботу, могут докупить билет на шоу.