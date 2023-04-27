Юки Цунода: Новость об уходе Тоста стала сюрпризом

Накануне в AlphaTauri объявили об уходе Франца Тоста с поста руководителя команды в конце сезона. На пресс-конференции в Баку Юки Цунода рассказал, что для него новость об отставке Тоста стала сюрпризом.

Юки Цунода: «Для меня новость об уходе Франца стала сюрпризом, ведь всего за пять дней до этого мы с ним беседовали, и ничего не предвещало такого развития событий. Так что я был удивлён, но в то же время с начала сезона ходили слухи, что он может уйти.

Францу предстоит проработать ещё 19 гонок, и мы постараемся его порадовать. Команде многое предстоит сделать, чтобы улучшить машину, но у нас достаточно агрессивные планы по модернизации, и я с нетерпением жду, что у нас получится.

Я благодарен Францу и ценю, что он поверил в меня. Он всегда меня поддерживал, поэтому я постараюсь порадовать его в следующих гонках».