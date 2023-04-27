В Баку сократили зону DRS на стартовой прямой

Накануне Гран При Азербайджана в FIA подтвердили расположение двух независимых зон DRS на городской трассе в Баку. По сравнению с прошлым годом, на 100 метров сокращена вторая зона DRS, расположенная на стартовой прямой.

Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS совпадает со второй линией автомобиля безопасности, а использовать систему можно через 54 метра после второго поворота.

Точка замера второй зоны DRS находится на апексе 20 поворота, а активировать систему можно через 447 метров после поворота.