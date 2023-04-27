В Ф1 отказались от колесных колпаков со светодиодами

В Формуле 1 отказались от планов по использованию в следующем году колёсных колпаков со встроенными светодиодами.

На протяжении нескольких лет обсуждалась идея внедрения в колёсные колпаки светодиодов для отображения дополнительной информации, которая может быть полезна зрителям. В 2021 году на тестах в Абу-Даби в McLaren протестировали решение, но в гонках его никто не использовал.

Теперь возможность использования колёсных колпаков со светодиодами исключена из регламента сезона 2024 года.