В Ferrari рассчитывают на прогресс после трёхнедельного перерыва…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Почти месяц прошел после Гран При Австралии, всё это время мы упорно работали в Маранелло над развитием SF-23 – как в плане повышения эффективности существующей машины, так и над новинками, которые представим в ближайших гонках.

Работая с ними на симуляторе, Шарль и Карлос сыграли свою роль, обеспечив нам обратную связь. В Австралии мы уже сделали шаг вперед, прибавив в эффективности машины, а в Азербайджане рассчитываем продолжить работу в этом направлении».