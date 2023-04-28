Боттас: Мне нравится обновлённый формат уик-энда

Перед Гран При Азербайджана в FIA изменили формат гоночного уик-энда со спринтом, заменив субботнюю тренировку на квалификацию перед спринтом. Гонщик Alfa Romeo Валттери Боттас в числе тех, кому понравились перемены.

Валттери Боттас: «Мне нравится обновлённый формат и тот факт, что мы приступим к борьбе на трассе после одной тренировки. Пятничные свободные заезды будут иметь большое значение, а суббота станет сложнее. Но я думаю, что это хорошо.

В этом сезоне мы провели гонки на трёх трассах разного типа, и на некоторых из них у нас возникли проблемы. Впереди ещё много гонок, поэтому все в команде были рады мини-перерыву. Мы получили время всё проанализировать и понять, что можно сделать, чтобы прибавить. В данный момент нам немного не хватает скорости, но в Баку предстоит выступать на трассе другого типа, на которой машина должна быть действительно эффективной.

Посмотрим, на каких позициях мы окажемся, но мы много работали в рамках подготовки к этому этапу, в том числе на симуляторе. По сравнению с прошлой гонкой мы действительно разобрались в некоторых вещах».