Формула 2: Поул в Баку выиграл Оливер Берман

Начало получасовой квалификации в Формуле 2 было отложено на десять минут, причём похоже, что погодные условия в Баку успели несколько измениться за короткое время, прошедшее после завершения тренировок в Ф1. Ту часть трассы, что идёт вдоль моря, затянуло какой-то дымкой, хотя над теми секторами круга, что в районе старого города, небо по прежнему оставалось абсолютно чистым.

Гонщики и представители команд молодёжной серии, рассказывавшие о трудностях азербайджанской трассы, подчёркивали, что сочетание очень длинной прямой и множества 90-градусных поворотов, где отбойники расположены близко, ставит перед всеми непростые задачи.

Прежде всего это относилось к дебютантам Ф2, которых в этом году довольно много, ведь они впервые знакомятся с Baku City Circuit. Хотя даже более опытные гонщики признавали, что на этой трассе избежать неприятностей сложнее, чем на многих других.

Подтверждением этого стали красный флаги, появившиеся уже на седьмой минуте сессии после серьёзной аварии американца Бена Бенавидеса, гонщика PHM Racing, допустившего явную ошибку в первом повороте. Передняя часть машины немецкой команды была полностью разбита, но гонщик, к счастью, не пострадал, разве что сильно расстроился.

Стоит добавить, что его авария могла вызвать и более серьёзные последствия, поскольку следом за Бенавидесом ехал Виктор Мартен, прошлогодний чемпион Ф3, ныне выступающий за ART. Но ему удалось увернуться о врезавшейся в барьер машины, свернуть в зону безопасности, после чего вернуться в боксы.

Но ограждение трассы было сильно повреждено, и технические службы трассы приступили к его починке. Сколько времени это займёт, оставалось только гадать, учитывая масштаб возникших проблем. Оказалось, пауза затянулась больше чем на 15 минут, но затем заезды возобновились.

Первым более-менее быстрый круг завершил Деннис Хаугер, на машине MP Motorsport показав результат на уровне 1:55,181, но было понятно, что это только начало, и его время будет перекрыто, причём намного. Оливер Берман, гонщик Prema, вскоре проехал круг за 1:53,780, но Хаугер ему ответил – 1:53,531.

Аюму Иваса, лидер личного зачёта, выступающий за DAMS, несколько перестарался, слегка задев отбойник на выходе из 15-го поворота, но без последствий – на этой стадии сессии он даже не входил в первую десятку. Куда меньше повезло Айзеку Хаджару, пилоту Hitech, повредившему машину из-за контакта с барьером в 5-м повороте, после чего его механики предприняли попытку срочно привести в норму переднюю подвеску и рулевое управление. Пока он был единственным, кроме Бенавидеса, кто вообще не успел проехать нормальный круг. Но механики справились, и в итоге француз вернулся на трассу.

Поскольку в Баку многое зависит от того, получится ли воспользоваться слипстримом позади машины соперника, на трассе периодически возникало настоящее столпотворение. Многие пытались что-то выгадать и занять благоприятную позицию на трассе, из-за чего некоторые гонщики жаловались своим командам по радио, что соперники едут слишком медленно, создавая помехи на круге выезда из боксов, поэтому им было сложно прогреть резину перед очередной попыткой.

Тео Пуршеру первому удалось перекрыть время Хаугера, проехав круг за 1:53,336, затем его опередил Фредерик Вести с результатом 1:53,271. А вот Оливер Берман, ещё один представитель Prema, зацепил стену и, похоже, слегка повредил машину.

Тем временем сессия подходила к концу, и гонщики предприняли решительную атаку на поул. В последние секунды квалификации на первой строчке побывали несколько гонщиков, и лучшие результаты менялись с калейдоскопической быстротой: сначала отличился Вести, потом Энцо Фиттипальди, но в итоге поул достался уже упомянутому Оливеру Берману, который перекрыл результат бразильца всего на несколько тысячных, проехав круг за 1:52,652. Причём, на машине, на которой после контакта с отбойником были сбиты настройки рулевого управления.

Именно британский гонщик Prema начнёт с первой позиции воскресную гонку, рядом с ним её начнёт представитель славной бразильской гоночной династии; из второго ряда стартуют Тео Пуршер и Фредерик Вести, а замкнёт первую пятёрку Деннис Хаугер.

В субботнем спринте с поула стартует Ричард Ферсхор, показавший сегодня 10-е время.