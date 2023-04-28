Команды не дали FIA изменить регламент на шины

В Баку гоночный уик-энд со спринтом проходит в обновлённом формате – с субботней квалификацией, по итогам которой будут распределены позиции на старте спринта.

Предполагалось, что в новой субботней квалификации перед спринтом в первой и второй частях команды должны использовать новые составы Medium, а в финале новый состав Soft. Однако формулировка в регламенте написана так, что не обязывает команды сохранять новый состав Soft на субботу.

В результате команды, которые не претендуют на высокие позиции, могут использовать в пятничной квалификации все имеющиеся в наличии новые составы Soft, чтобы за счёт большего количества попыток занять более высокое место на старте воскресной гонки, чем они бы заняли, придерживаясь стандартной схемы с одной или двумя попытками на Soft в первой части квалификации.

В FIA предприняли попытку закрыть лазейку и изменить формулировку, обязав команды оставлять по новому комплекту Soft на субботу. В пятницу состоялось голосование команд, на котором предложение FIA по изменению регламента не набрало необходимого количества из восьми голосов.

Таким образом, в Баку регламент останется неизменным, но в FIA предпримут ещё одну попытку изменить регламент перед следующим спринтом.