Лэнс Стролл: Будет весело и нам, и болельщикам

Лэнс Стролл солидарен с теми гонщиками, кто приветствует изменение формата уик-энда. Канадский гонщик Aston Martin считает, что азербайджанский этап с его двумя квалификациями и субботним спринтом должен понравится болельщикам.

Лэнс Стролл: «По-моему, все считают, что новый формат уик-энда – это интересно, потому что он будет постоянно держать всех в напряжении. Завтра надо будет сразу войти в ритм и как можно скорее найти такие настройки машины, которые тебя устроят. Думаю, будет весело и нам, и болельщикам, а это здорово.

Я хорошо помню свой первый подиум в Баку, хотя я тогда чуть ли не 27 кругов ехал на второй позиции, а потом потерял её на последних метрах дистанции (Лэнс явно преувеличивает – на самом деле, в Гран При Азербайджана 2017 года он ехал вторым 17 кругов, но перед самым финишем его опередил Валттери Боттас). Но у меня хорошие воспоминания об этой трассе, она по-настоящему сложная, и гонки здесь всегда проходят очень интересно.

В этом году наша команда отлично начала сезон, и в Мельбурне мы в очередной раз добились хороших результатов, заняв 3-е и 4-е места. Причём мы были конкурентоспособны на трассах, совершенно разных по характеристикам.

Baku City Circuit в свою очередь отличается и от Альберт-парка, и от Джидды, так что посмотрим, что нас ждёт. Но не думаю, что есть какая-то причина, которая помешает нам быть конкурентоспособными и в этот уик-энд».