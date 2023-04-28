Магнуссен: Значение всех сессий повышается, это хорошо

Гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен приветствует переход на новый формат уик-энда, в программу которого входит спринт, поскольку это повышает боевой настрой и делает каждую сессию более значимой.

Кевин Магнуссен: «В прошлом году в Баку у нас была довольно быстрая машина, и это при том, что тогда у нас не было конфигурации аэродинамического обвеса, рассчитанной на трассы, требующие низкого уровня прижимной силы. В этом году она у нас есть, и я надеюсь, что это нам поможет.

Мы и тогда ехали довольно быстро, вот только я застрял позади Эстебана Окона и не мог его обогнать. Надеюсь, сейчас машина позволит нам действовать в более агрессивном ключе, и обгонять соперников будет проще.

В середине пелотона сейчас идёт очень плотная борьба. Сложно предсказывать, на каких позициях мы окажемся, но у меня вполне оптимистичный настрой. Хотя за рулём VF-23 я чувствую меньше уверенности, чем в прошлом году, думаю, что мы уже нашли подход к этой машине. Сложность в том, что на всех трёх этапах в начале уик-энда у нас были не самые удачные настройки, и это сказывалось.

Надеюсь, в этот уик-энд настройки сразу будут ближе к тем, что нужны для квалификации и гонки, и это позволит сделать шаг вперёд. Это тем более важно в такой уик-энд, ведь в Баку квалификация пройдёт сразу после пятничной тренировки.

Но мне нравится новый формат уик-энда. В более-менее спокойном режиме пройдёт только тренировка, а все остальные сессии будут сопряжены с серьёзным прессингом – это всегда намного интереснее. Поэтому важно эффективно поработать на тренировке, чтобы подготовить машину к квалификации. Задача непростая, но все в равном положении.

Так что, по-моему, такой формат повышает общий интерес к событиям на трассе. Не то чтобы привычный формат скучен, но обычно мы проезжаем много кругов, которые по сути ничего не значат, а когда роль каждой сессии уик-энда повышается, это классно».