Мекис: Шарль Леклер умеет найти подход к трассе в Баку

На днях подтвердилось, что в следующем году Лоран Мекис сменит Франца Тоста на посту руководителя AlphaTauri, но пока французский специалист остаётся спортивным директором Ferrari и вместе со всей командой радуется сегодняшнему достижению Шарля Леклера.

Лоран Мекис: «Конечно, поул Шарля – отличный результат и для него, и для команды. Он действительно умеет найти особый подход к этой трассе, и это позволяет ему проехать круг чуть быстрее соперников. Он выигрывал квалификацию в Баку и в два предыдущих года, но здорово и то, что обе машины Ferrari в первой четвёрке.

После Гран При Австралии команда очень упорно трудилась: хотя в Мельбурне мы вообще не заработали очков, но всё-таки увидели определённые позитивные признаки, и сегодня подтвердилось, что мы движемся в правильном направлении.

Если говорить о настройках, то получается, что только по итогам воскресенья можно будет сказать, насколько правильный компромисс нам удалось найти между квалификационными и гоночными настройками. В любом случае неплохо, что в воскресенье мы стартуем с поула, а там посмотрим, на какой гоночный темп будет способна наша машина.

Кроме того, важно подчеркнуть, что оба гонщика Ferrari соперничали с Red Bull – можно сказать, что сегодня первая четвёрка была сама по себе, намного опередив всех остальных. Важно, что мы смогли показать такую скорость, несмотря на то, что перед квалификацией успели поработать на трассе совсем недолго. Но мы заметно прибавляли с каждым заездом, и теперь продолжим анализировать собранную информацию, а завтра и в воскресенье увидим, какой в реальности будет расстановка сил.

Сейчас наша главная задача – повысить гоночный темп, именно на это направлены все усилия команды. Разумеется, мы понимаем, что машины Red Bull – самые эффективные, когда речь идёт о применении системы DRS, но этим вопросом мы тоже занимаемся, стараясь добиться улучшений и в этой области».