Мика Хаккинен о расстановке сил в Баку

Мика Хаккинен, бывший гонщик Формулы 1 и двукратный чемпион мира, поделился своими прогнозами в преддверии Гран При Азербайджана…

Мика Хаккинен: «Несмотря на проблемы с W14, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогли поднять команду на третье место в чемпионате, сейчас Mercedes всего девять очков уступает Aston Martin. Тото Вольфф делает всё возможное, чтобы вернуть команду на вершину, и хотя Red Bull Racing пока вне досягаемости, второе место по итогам сезона вполне возможно.

Это был бы хороший результат для команды, в которой уже произошли некоторые изменения, включая возвращение Джеймса Эллисона на пост технического директора. В Мельбурне Джорджу Расселлу не повезло – остановка гонки красными флагами разрушила его стратегию. Макс Ферстаппен, вероятно, все равно выиграл бы гонку, благодаря превосходству своей машины, но если Mercedes удастся стабильно подниматься на подиум, 2023 год не станет для них катастрофой.

Ferrari – четвертая в Кубке конструкторов, а Шарль Леклер – лишь десятый в личном зачёте. Это проблема для команды и для Шарля. В прошлом году машина Ferrari была самой быстрой в квалификации, но прогресс, достигнутый Red Bull Racing, Aston Martin и Mercedes, осложнил команде начало сезона. Сможет ли Ferrari прибавить? Надеюсь, перерыв после Мельбурна поможет им добиться большего от машины.

Трасса в Баку не прощает ошибок и в прошлом не раз преподносила сюрпризы. Субботний спринт ещё больше осложнит ситуацию. Учитывая высокую вероятность аварий, в воскресенье гонку может выиграть гонщик не из Red Bull Racing. К примеру – Фернандо Алонсо или Джордж Расселл».