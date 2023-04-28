Оскар Пиастри: Пока всё идёт неплохо

Оскар Пиастри постепенно адаптируется к команде McLaren, привыкает к новой для него машине и перед четвёртым этапом сезона прокомментировал свою работу на первых трёх. Впервые он финишировал в призовой десятке на своём домашнем Гран При Австралии, где ему после старта с 16-й позиции удалось занять 8-е место.

После этого он поработал на частных тестах в Имоле за рулём MCL35M, машины 2021 года, и это тоже был полезный опыт. А перед тем, как отправиться в Баку на Гран При Азербайджана Оскар побывал на базе команды в Уокинге, где занимался подготовкой к предстоящему уик-энду.

Оскар Пиастри: «Продолжается процесс обучения, но я чувствую, что адаптируюсь всё больше. Так всегда бывает с любой новой машиной. По сравнению с любой другой серией, где я выступал раньше, в Формуле 1 совершенно другой технический регламент, и прижимная сила здесь генерируется в основном днищем машины, но я постепенно осваиваюсь.

Шины тоже сильно отличаются от тех, на которых я ездил раньше, в том числе и от резины, которая в прошлом применялась в Формуле 1. В общем, отличий много, но каждый раз, садясь за руль, я чувствую, что мне всё более комфортно.

Я уже понял, насколько острое соперничество идёт в середине пелотона. Мы пока находимся не на тех позициях, на каких хотим быть – McLaren стремится бороться с четырьмя топ-командами. Но сейчас надо делать всё, чтобы удержаться в середине пелотона и не откатиться на более дальние позиции.

Лично я считаю, что пока всё идёт более-менее неплохо. По ходу предсезонных тестов мне становилось всё комфортнее за рулём MCL60. Уик-энд в Бахрейне складывался нормально. Думаю, в квалификации мы понервничали, но гонка началась неплохо, вот только закончилась сходом.

Уик-энд в Саудовской Аравии был удачным в том плане, что с каждой сессией мне становилось всё более комфортно в машине. Хотя гонка сложилась не так, как мы хотели, своей работой и всем тем, что я мог контролировать, я был доволен.

В Мельбурне проходила моя домашняя гонка, там за меня болели мои соотечественники, и это был интересный и полезный опыт. Я продолжал учиться, хотя на трассе в какие-то моменты можно было сработать и получше. Но было приятно заработать мои первые очки в этом году, которые также добавились в копилку команды.

Думаю, пока всё идёт неплохо, ведь мне кажется, что я работаю всё лучше. Такое впечатление, что траектория устремлена вверх, и нам удаётся всё больше выжимать из нашей машины. Надеюсь, нам удастся сделать её немного быстрее.

Здорово, что мы смогли поработать на трассе в Имоле и проехать там сколько-то кругов. Это всегда весело, а также полезно для тренировки шеи и прочих аспектов физической подготовки, связанной с пилотированием машин Формулы 1. Чем больше кругов я проеду, чем больше времени проведу в общении с инженерами, тем для меня полезнее».