Расселл: FIA стоит прислушиваться к мнению гонщиков

На пресс-конференции перед Гран При Азербайджана гонщик Mercedes и директор профсоюза гонщиков GPDA Джордж Расселл выразил обеспокоенность решениями дирекции гонки…

Джордж Расселл: «Мы будем общаться с FIA, чтобы понять мотивацию их действий в Австралии. Это будет непросто для нас и для FIA. Понятно, что парни там работают не глупые, они стремятся как можно лучше выполнить свою работу, но нам важно понять, чем они при этом руководствуются.

Не может быть так, что судьба всего уик-энда решается кем-то в офисе управления гонками. В последнее время мы видели несколько, скажем так, нестандартных решений. Если они последовательны, это нормально, но именно отсутствие последовательности здорово осложняет их понимание.

Все конечно видели инцидент в региональной Формуле в Имоле, где юный гонщик сломал позвоночник об один из этих высоких поребриков, на которые мы жалуемся много лет.

Я уже говорил об этом с FIA, но нам нужно предпринимать больше совместных усилий, чтобы улучшить спорт – и в области зрелищности, и в области безопасности. Но кто ещё обеспечит FIA полноценную обратную связь, как не мы. Мы просто хотим участвовать в обсуждениях при принятии решений».