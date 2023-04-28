Шарль Леклер: Поул стал приятным сюрпризом!

Шарль Леклер третий год подряд выиграл квалификацию в Баку, хотя и признал, что на этот раз поул стал для Ferrari сюрпризом. Его напарник Карлос Сайнс показал четвёртый результат.

Шарль Леклер (1-й): «Конечно, я удивлён! Перед началом уик-энда мы думали, что будет здорово, если в квалификации нам удастся опередить Aston Martin и Mercedes, а в итоге мы на поуле! Это стало приятным сюрпризом, но не будем забывать, что в гонках наша машина по-прежнему уступает Red Bull, поэтому удержать лидерство будет непросто, однако цель именно такая.

Я очень доволен тем, как проехал круг, но в этот уик-энд перед всеми гонщиками стоят очень сложные задачи, потому что на тренировки здесь отводилось очень мало времени. После единственной сессии надо было почти сразу выезжать на квалификацию, но с самых первых кругов машина производила хорошее впечатление, поэтому я очень доволен.

Но завтра нас ждут новые сложности, ведь с шинами Medium мы пока вообще не работали, поэтому впервые их опробуем уже в субботней квалификации. Причём надо будет сразу показать хорошее время, потому что в нашем распоряжении всего один комплект, поэтому права на ошибку нет.

Впрочем, поскольку машина способна на хороший темп, я надеюсь, что мы сможем во всём разобраться по ходу двух первых квалификационных сессий, чтобы атаковать в полную силу в финале».

Карлос Сайнс (4-й): «Сегодня нам было очень непросто и утром, и днём, потому что после тренировки впечатления от поведения машины были так себе, да и темп тоже оставлял желать лучшего. У меня были довольно серьёзные сложности, поэтому, когда дело дошло до финала квалификации, у меня уже было на один комплект свежей резины меньше.

Нам пришлось навёрстывать, так что трудностей хватало, и для меня это не самый удачный день. Машина будет в закрытом парке, поэтому теперь сложно что-то менять в настройках, и резервы скорости придётся искать самому. Ситуация непростая, но я уже начал понимать, почему машина очень быстра на этой трассе.

Это та же самая машина, что была у нас в Австралии, причём с такими же настройками, но по каким-то причинам ощущения от пилотирования сейчас несколько иные. Кроме того, я думаю, что Шарлю обычно удаётся отлично провести квалификацию в Баку, и на этой трассе он очень быстрый.

Как всегда, мне предстоит всё проанализировать, и завтра я постараюсь прибавить, хотя понимаю, что это будет непросто. Но все эти компромиссы связаны с форматом уик-энда, в программу которого входит спринт. Если тебе комфортно за рулём, то всё идёт хорошо; если нет, ты отстаёшь, но посмотрим, как наши дела пойдут дальше».