Юки Цунода: Новинки сделали нас конкурентоспособнее

Юки Цунода показал восьмое время в квалификации в Баку, что стало для AlphaTauri первым выходом в финал с прошлогоднего Гран При Сингапура. Его напарник Ник де Вриз разбил машину, не показав времени, и допущен на старт воскресной гонки отдельным решением стюардов.

Юки Цунода (8-й): «В первую очередь хочу сказать, что вся команда отлично поработала. Слабая сторона нашей машины – скорость на прямых, но все в Бистере много работали, чтобы подготовить обновления, которые сделали нас конкурентоспособнее. Я доволен результатом и с оптимизмом смотрю в будущее.

Жаль, что для Ника квалификация закончилась именно так, ведь он был быстр в тренировке. Я рад, что он в порядке.

Я доволен своей квалификацией и тем, что выжал максимум из машины. У меня словно гора упала с плеч, когда я завоевал первое в сезоне восьмое место на старте. Это шаг в правильном направлении.

В этот уик-энд можно заработать очки, поэтому мы продолжим работать, чтобы добиться от машины большей скорости. Постараемся заработать очки в завтрашнем спринте и в воскресной гонке».

Ник де Вриз (без времени): «Очень разочаровывающий день. В тренировке машина была быстра, и я рассчитывал воспользоваться этим в квалификации. В начале сессии мне немного не хватало скорости – необходимо выяснить, с чем это связано. Я ещё не говорил с командой, поэтому прежде чем делать выводы [о причинах аварии], хочу изучить телеметрию и понять, что произошло на самом деле.

В субботу мы надеемся побороться за седьмое и восьмое места. Исторически гонки в Баку получаются богатыми на события, особенно старты, поэтому посмотрим, что произойдёт. Новинки, привезённые на трассу, выглядят многообещающими, и я буду работать вместе с командой, чтобы прибавить в оставшиеся дни уик-энда».