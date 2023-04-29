Ферстаппен: В спринте предстоит следить за износом шин

Макс Ферстаппен показал третье время в квалификации перед спринтом. Гонщик Red Bull Racing рассказал, что субботний спринт не будет простым, потому что из-за высокой температуры придётся контролировать износ шин.

Макс Ферстаппен: «Всё прошло достаточно хорошо, и у меня был высокий темп. Однако в финале на первом быстром круге на Soft у меня было несколько опасных моментов в пятом, шестом и седьмом поворотах. В целом, второй сектор оказался не лучшим. Жаль, что у меня только третье место, ведь темп был хорошим.

Спринт не будет простым из-за того, как ведут себя шины в условиях жары. Полагаю, придётся уделить внимание контролю износа резины. Предстоит побороться.

Моё отставание в финале объясняется не лучшим вторым сектором, но меня это особо не беспокоит. В спринте мы сможем побороться».