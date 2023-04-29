Изола: Новый асфальт имеет лучшее сцепление

Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги пятницы в Баку…

Марио Изола: «Пятница получилась богатой на события. Из-за нового формата уик-энда со спринтом командам пришлось изменить подход к работе. В первой и единственной тренировке команды и гонщики работали по разным программам, с разным количеством топлива, уместив все короткие и длинные серии кругов в короткую часовую сессию, что не позволило в полном объёме собрать информацию о работе шин – это добавит непредсказуемости воскресной гонке.

Похоже, новый асфальт обеспечивает лучшее сцепление, чем ожидалось – в итоге поул Леклера оказался на полторы секунды быстрее, чем при моделировании. В течение всего дня в обеих сессиях наблюдалась высокая степень эволюции трассы, менялась её температура, когда из-за различных пауз большие участки асфальта оказывались в тени. Это повлияло и на действия гонщиков, как во время подготовки шин, так и на быстром круге».