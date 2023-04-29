Льюис Хэмилтон: Я не смог прибавить в решающей попытке

Льюис Хэмилтон показал пятое время в квалификации в Баку, уступив обладателю поула Шарлю Леклеру более девяти десятых. Его напарник Джордж Расселл с одиннадцатым результатом не вышел в финал. В Mercedes рассчитывают побороться за более высокие позиции в спринте.

Льюис Хэмилтон (5-й): «Мы старались и сделали всё, что могли. На этой трассе непросто найти ритм и выжать из машины максимум. Во второй части квалификации у меня возникли проблемы – я не смог сложить вместе последний круг, хотя у машины был темп.

Первый круг в финале получился хорошим, но жаль, что в решающей попытке я не смог серьёзно прибавить. Мне не хватило немного времени, чтобы опередить Ferrari Карлоса Сайнса.

Мы не можем менять настройки машины, поэтому на оставшиеся дни уик-энда у нас такая скорость. Вечером я изучу телеметрию – надеюсь, это поможет немного прибавить завтра.

Разумеется, не на таких позициях хотела квалифицироваться команда. Мы стремимся к победам, поэтому вся команда работает с максимальной отдачей. Пятая позиция – хорошая для воскресного старта, но я надеюсь, что завтра мы поборемся за большее».

Джордж Расселл (11-й): «Мне бы хотелось выйти в финал, и я сделал для этого всё, что мог. К сожалению, в этот уик-энд мы недостаточно быстры. Мой первый круг во второй части был быстрым, но в последней попытке я ошибся, и этого оказалось достаточно, чтобы не выйти в финал. В любом случае, я не думаю, что мог квалифицироваться выше восьмой позиции.

Иногда наш спорт бывает забавным. На прошлом этапе в Мельбурне я квалифицировался в первом ряду, а сегодня не вышел из второй части. Завтра будет ещё один шанс побороться, но пятница получилась совсем не идеальной.

Трасса в Баку уникальная и немного необычная. Если и выбирать на какой трассе проводить неудачную квалификацию, то, вероятно, я предпочту Баку. Нет причин думать, почему мы не сможем отыграться в воскресенье. Посмотрим, что удастся сделать завтра. Мы с командой вместе будем работать с максимальной отдачей, чтобы выступить сильнее».