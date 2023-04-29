Пьер Гасли: Я благодарен нашим механикам

В пятницу у Alpine F1 возникли проблемы с надёжностью, а Пьер Гасли ещё и попал в аварию…

Эстебан Окон (12-й): «Не лучший день для нашей команды. Из-за проблем с надёжностью не удалось нормально поработать в первой тренировке, мы пытались прибавить в квалификации, но этого не хватило, чтобы пройти в финал.

Трасса в Баку показала наши слабые места. Мы подумаем, что можно улучшить, и сделаем всё возможное, чтобы заработать очки завтра и в воскресенье».

Пьер Гасли (19-й: «Непростой и неудачный день. Я благодарен механикам, восстановившим машину между тренировкой и квалификацией. Это был один из тех дней, когда всё складывается против вас, нужно просто оставить его позади.

Я думаю о завтрашнем дне, когда нас ждёт ещё квалификация и спринтерская гонка, в которой разыгрываются очки. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше».