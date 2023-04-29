Сафнауэр: Мы сами сделали выбор, привезя новинки в Баку

Новый формат уик-энда со спринтом включает лишь одну часовую тренировку, что осложняет командам работу с новинками, особенно в Баку, где часто происходят аварии.

В Alpine всё же решились привезти в Баку аэродинамические новинки, в том числе новое днище, но в пятницу Пьер Гасли пропустил большую часть тренировки из-за утечки гидравлической жидкости и пожара, а Эстебана Окона задержали в боксах из опасений, что и на его машине тоже возможны такие проблемы.

Руководитель команды Отмар Сафнауэр признаёт, что эти задержки здорово осложнили работу команды…

Отмар Сафнауэр: «Сначала из-за утечки в системе гидравлики загорелась машина Пьера, потом мы заметили проблему с коробкой передач на машине Эстебана. К счастью, она оказалась незначительной, но в итоге нам не хватило времени, чтобы сменить днище и всё сравнить.

У нас был всего час, чтобы оценить эффект от подготовленных новинок. Причём, это не какие-то небольшие доработки, а новое днище, для которого ещё нужно найти настройки, чтобы заставить его работать, но потеряли половину тренировки.

Мы сами сделали этот выбор, привезя новинки на этап со спринтом. Вероятно, мы всё успели бы сделать, но не могли предсказать проблемы с надежностью. Если бы мы знали, что потеряем полчаса на единственной тренировке, то приняли бы другое решение.

Радует, что изменения в настройках на машине Окона по ходу квалификации позволяли ему ехать всё быстрее и быстрее. Он допустил небольшую ошибку в последнем повороте во второй сессии, иначе вполне мог пройти в финал.

Я с оптимизмом жду момента, когда мы сможем полностью раскрыть потенциал нового днища и других наших аэродинамических новинок».