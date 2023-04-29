Сайнс: В Баку нужно сохранять концентрацию до финиша

Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали второй и пятый результат в спринте в Баку. В Ferrari рассчитывают, что собранная сегодня информация позволит прибавить в воскресной гонке.

Шарль Леклер (2-й): «Я хотел побороться за победу, но мы знали, что это будет сложно сделать, учитывая преимущество в скорости, которое есть у Red Bull. Нам не хватает скорости на дистанции, и команда основное внимание сосредоточила на исправлении этого недостатка.

К позитивным итогам можно отнести высокий квалификационный темп. Мы сделали хороший шаг вперёд в правильном направлении после гонки в Австралии. Посмотрим, какой результат возможен завтра».

Карлос Сайнс (5-й): «Не самый простой уик-энд для меня, но мы продолжаем работать. Мне удалось заработать несколько очков, и, основываясь на этом результате, я постараюсь прибавить.

Сегодня удалось проехать больше кругов, и я надеюсь, что завтра удастся обойти наши ограничения и максимизировать результат. Уик-энд ещё не закончен – в Баку нужно быть готовым использовать любую возможность, поэтому важно сохранять максимальную концентрацию до финиша».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Когда стартуешь с поула и не побеждаешь, то не можешь быть удовлетворён такими итогами. Однако Шарль и Карлос провели гонку в соответствии с ожиданиями и добились хорошего результата.

В Мельбурне мы увидели прогресс, а в этот уик-энд его подтвердили. Мы быстрее Red Bull в квалификации, а в спринте смогли побороться с Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном, хотя нам ещё нужно поработать над гоночным темпом.

Сегодня мы использовали шины Medium с большим количеством топлива в баках. Это позволило команде собрать полезную информацию для анализа, которая поможет добиться завтра от машины ещё большей скорости, когда Шарль вновь стартует с поула».