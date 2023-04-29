Серхио Перес: Всё сложилось удачно!

Серхио Перес выиграл первый спринт сезона, после чего подчеркнул, что постарается побороться и за победу в Гран При Азербайджана. Макс Ферстаппен финишировал третьим, хотя его машина была повреждена после контакта с Mercedes Джорджа Расселла на первом круге.

Серхио Перес (1-й): «Всё сложилось удачно, хотя предыдущие сессии были не самыми простыми, и все мы работали в условиях сильного прессинга – и гонщики, и инженеры, и механики. Наша задача на сегодня состояла в том, чтобы заработать как можно больше очков, хотя понятно, что главная гонка только завтра.

Сегодня мы смогли получить определённую информацию о работе машины и резины, но завтра стартуем с полными баками, да и состояние трассы будет другим. Впрочем, эта информация тоже полезная.

В завтрашней гонке я стартую третьим, это не лучшая позиция, но собираюсь выложиться на 100% и постараюсь побороться за победу».

Макс Ферстаппен (3-й): «Я просто не понимаю, зачем надо так сильно рисковать на первом круге. Машина Расселла из-за недостаточной поворачиваемости задела мою, из-за чего в боковом понтоне образовалась дыра. Так что инцидент пока не исчерпан.

У всех были холодные шины, можно запросто заблокировать колёса, а теперь Джордж предлагает восхитительные объяснения: «Ну, приятель, ты же понимаешь, у меня заблокировались колёса, давай посмотрим записи с бортовых камер».

В этом нет никакого смысла. Впрочем, всё более-менее нормально, ситуация такая, какая есть, я всё-таки финишировал третьим и заработал немало очков. И хотя я задел отбойник, машина была повреждена не из-за этого, а из-за того, что меня зацепил Расселл. В понтоне образовалась дыра, моя машина выглядит неважно, но ничего не поделаешь, теперь будем готовиться к завтрашнему Гран При».