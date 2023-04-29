Юки Цунода: Трасса в Баку подходит нашей машине

Ник де Вриз финишировал 14-м в субботнем спринте, а его напарник Юки Цунода оказался единственным сошедшим после контакта с барьером…

Ник де Вриз (14-й): «В субботней квалификации шинам не хватало сцепления с трассой, думаю, это касалось всех – в этот уик-энд не удалось толком поработать с резиной. Первый круг был прогревочным, а второй был прерван.

В спринте машина была в неплохой форме, позволяла отыгрывать позиции, по сравнению с соперниками по средней группе у нас возникло меньше проблем с шинами, что настраивает на оптимизм в завтрашней гонке. За 17 кругов я отыграл четыре позиции, нужно продолжить в том же духе и завтра».

Юки Цунода (сход): «Утром я был уверен, что смогу пройти во вторую часть квалификации, но у меня не было возможности проехать финальный быстрый круг.

Очевидно, я расстроен результатом спринта, но было интересно сравнить скорость машин на одинаковых шинах.

На первом круге спринта мы с Ником столкнулись, когда я пытался его атаковать. Произошёл контакт, переднее крыло было повреждено, я зацепил барьер задней частью машины, на чём моя гонка закончилась. Жаль, что это произошло – есть ощущение, что мы могли рассчитывать на неплохой результат.

Теперь я готовлюсь к гонке, надеюсь, я стартую с хорошей позиции и постараюсь заработать максимум очков. Эта трасса подходит нашей машине, так что шанс есть».