В Williams довольны итогами дня

Гонщики Williams прошли во вторую часть квалификации и с оптимизмом ждут продолжения уик-энда…

Алекс Элбон (13-й): «Борьба была очень плотной, мне понравилось. Мы стремимся пройти в финал квалификации, но малейшая ошибка лишает вас этого шанса. Здорово участвовать в таком сражении, но обидно, когда всё идет не по твоему сценарию.

Я потерял время рядом с Карлосом, но не могу сказать, что он мне помешал, просто эти машины слишком чувствительны. Впрочем, завтра есть ещё один шанс, впереди много гонок, я настроен оптимистично.

В пятницу никому не удалось поработать на большой дистанции, так что гонка может получиться хаотичной. Важно не допускать ошибок и надеяться, что мы сможем отыграть несколько мест».

Логан Сарджент (15-й): «Квалификация прошла хорошо. Вся команда добилась успеха, а я впервые в карьере прошёл во вторую сессию. Кажется, что я очень долго этого ждал.

Я рад, что смог чисто проехать круг под прессингом в первой сессии, стремился повторить его во второй, но немного не справился. В целом, позитивный день, очень хочется, чтобы и завтра всё получилось».