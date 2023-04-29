Вольфф: Технический директор – своего рода гладиатор

Одной из новостей, активно обсуждаемых в паддоке, стало возвращение Джеймса Эллисона на должность технического директора Mercedes. Тото Вольфф, руководитель заводской команды штутгартского концерна, в эфире телеканала Sky Sports объяснил суть этих перестановок.

Тото Вольфф: «Мы произвели рокировку, чтобы Джеймс Эллисон и Майк Эллиотт оказались на наиболее подходящих для них должностях – иногда стоит производить такие перестановки.

Если объяснить простыми словами, технического директора можно сравнить с гладиатором, который сражается на поле боя вместе со своими войсками, а главный технический директор наблюдает за тем, что происходит на этом поле, принимает стратегические решения и задаёт направления дальнейшего развития. И этим теперь занимается Майк.

Решение об этих назначениях принимала команда, гонщики на него никак не влияли. Фактически ему предшествовал разговор между Джеймсом и Майком, и они решили, что это будет интересах всей организации, после чего сказали: «Мы всё обдумали, а что вы скажете по этому поводу?»

Всё это стало возможным, потому что личные обстоятельства Джеймса изменились, и мы прикинули, что если они с Майком поменяются местами, то это всех устроит. Но если говорить о том, когда проявится эффект от этих перестановок, то тут лучше воздержаться от прогнозов.

Гонка модернизаций уже идёт, и чтобы добиться успеха, нужно дорабатывать машину быстрее и эффективнее, чем это делает Red Bull. Для этого мы должны внедрять технические новинки, стараться сразу разобраться, как они влияют на поведение W14, после чего стабильно прибавлять. Если это будет получаться, значит, команда заняла правильную траекторию».