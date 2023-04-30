60 минут до старта: Комментарий Джорджа Расселла

В Баку Джордж Расселл стартует 11-м, надеется отыграть несколько мест и заработать очки…

Джордж Расселл: «У меня хорошее настроение, я готов к предстоящему Гран При. Вчера было много разговоров о нас с Максом Ферстаппеном, но, видимо, лишь из-за того, что за исключением этого эпизода субботний спринт прошёл не так уж интересно.

Когда я смотрел видеозапись инцидента, то даже удивился – по-моему, там не о чем спорить, тем не менее, люди очень оживлённо его обсуждали. Но сегодня новый день, и о том, что было вчера, я уже не думаю, а просто стараюсь сосредоточиться на задачах, которые мне предстоит решать при старте с 11-й позиции.

Конечно, пробиваться вперёд будет непросто, ведь состояние трассы изменилось, направление ветра – тоже: если вчера на прямой он дул в попутном направлении, то сегодня дует во встречном. Это должно в какой-то мере способствовать обгонам, но я постараюсь действовать так, как того потребует развитие событий. Как мы недавно видели в Мельбурне и в предыдущие годы в Баку, по ходу гонки может произойти всё, что угодно».