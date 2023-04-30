Цунода финишировал в десятке, де Вриз разбил машину

Юки Цунода финишировал десятым в Баку и второй раз подряд заработал очки для AlphaTauri. Его напарник по команде Ник де Вриз разбил машину на одиннадцатом круге.

Юки Цунода (10-й): «Сегодня была сложная гонка, но команда, особенно механики, отлично поработали, восстановив машину после вчерашнего. Инженеры нашли подходящие настройки, хотя я терял время на втором секторе. В этот уик-энд у нас не было возможностей поработать на длинной серии кругов, но я демонстрировал высокий гоночный темп и постоянно прибавлял.

Я доволен своим выступлением, поскольку показывал стабильную скорость. Я оказался зажат между двумя гонщиками McLaren и понимал, что любая ошибка может стоить мне призового балла. Потребовалась высокая концентрация, но я смог финишировать в десятке.

Мы во многом можем прибавить, в том числе и для того, чтобы стабильно бороться за очки, но я уверен, что моя команда будет сильнее выступать в гонках в будущем».

Ник де Вриз (сход): «Сегодняшняя авария стала следствием моей ошибкой. Очень глупый и ненужный инцидент, за который я беру на себя всю ответственность. Я разочарован в себе, но что сделано, то сделано.

В этот уик-энд были и позитивные моменты, которые я постараюсь изучить. Я рад, что мы вновь выйдем на старт на следующей неделе, так что я смогу как можно быстрее забыть этот уик-энд».