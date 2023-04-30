Хэмилтон: Стало понятно, что у нас проблема с настройками

Гонщики Mercedes признают, что на бакинской трассе их машинам не хватает темпа, однако Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон постараются побороться за более высокие позиции в завтрашнем Гран При Азербайджана.

Джордж Расселл (4-й): «На первом круге я попытался опередить Макса и не собирался сбавлять скорость. Я здесь для того, чтобы бороться за победы. Меня удивило, что хотя он находился на внешней траектории, он продолжал обороняться, ведь это всегда рискованно. Я делал всё, что было в моих силах, чтобы всё было корректно, но между машинами произошёл контакт. Таковы гонки.

Машина сегодня работала нормально, но нам просто не хватало скорости. Мы понимаем, что перед завтрашней гонкой ещё предстоит поработать. Я стартую с более далёкой позиции, но гоночный темп у нас неплохой, поэтому постараюсь пробиться вперёд.

Надеюсь, у меня получится хорошо стартовать, избежав неприятностей, после чего нас ждёт долгая гонка, по ходу которой могут быть и автомобили безопасности, и красные флаги. Произойти может всё, что угодно, так что посмотрим, как всё сложится».

Льюис Хэмилтон (7-й): «Мне нравится, что с этим форматом уик-энда мы опробовали нечто новое. Дополнительная квалификация прошла весело. Спринт был менее интересным, но, вероятно, из-за того, что я столкнулся с проблемами.

Потерять позицию по отношению к Алонсо – не идеальная ситуация. Откатываться назад всегда неприятно, но в гонках иногда бывает и так. Мне не удавалось держать темп, который задавали машины, ехавшие впереди меня, но теперь, после спринта, я знаю, с чем это связано. Стало понятно, что у нас проблема с настройками, поэтому мы этим займёмся, и надеюсь, что завтра сможем добиться улучшений.

Нас ожидает сложная гонка, впрочем, по ходу этого Гран При может произойти всё, что угодно».

Тото Вольфф, руководитель и исполнительный директор команды: «4-е место – вполне достойный результат, учитывая, на какую скорость в этот уик-энд способна наша машина. Последнюю треть гонки Джордж провёл очень уверенно. Он воспользовался тем, что трасса перед ним была свободна, хотя на примере Льюиса мы видели, что если застрять в трафике, то шины начинают быстрее изнашиваться. Хэмилтон не смог подняться выше 7-го места, и теперь мы должны это проанализировать, чтобы лучше выступить в завтрашней гонке.

Контакт между машинами Джорджа и Макса Ферстаппена на первом круге был гоночным инцидентом. Один из гонщиков пытался пройти поворот по внешней траектории, а это всегда непросто. Машина Макса была повреждена, что сказалось на его гонке, и понятно, что он расстроен, но Джордж защищал свою позицию.

Мы хотели проверить, как в этот уик-энд сработает новый формат спринта. По-моему, хорошо, что мы это сделали. и теперь мы сможем проанализировать, как всё прошло, и посмотреть, надо ли что-то изменить, чтобы шоу стало ещё более ярким».