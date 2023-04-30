Хорнер: Мы все помним, что произошло в Баку в 2018 году

Перед стартом Гран При Азербайджана Кристиан Хорнер подчеркнул, что гонщикам Red Bull Racing предоставлена полная свобода действий, и они могут соперничать на трассе, но при этом должны помнить об интересах команды.

Кристиан Хорнер: «Недовольство Макса Ферстаппена после вчерашнего спринта вполне можно было понять, ведь его машина была повреждена, что сказалось на его гонке, но уже через час он успокоился, и сегодня у него вполне нормальный боевой настрой. Он полностью сосредоточен на предстоящем Гран При.

Если говорить о наставлениях, которые я давал Максу и Серхио сегодня утром, то мы все помним, что произошло в Баку в 2018 году. Оба меня отлично поняли, но они могут соперничать на трассе, однако при этом должны проявлять взаимное уважение, беречь машины и, конечно, помнить о том, какие задачи стоят перед командой в этот уик-энд.

На этой стадии чемпионата мы должны зарабатывать как можно больше очков, и это надо иметь в виду, при том что бакинская трасса довольно сложная, и риски здесь высоки.

Серхио абсолютно уверен в своих силах, в прошлом он отлично выступал на этой трассе и сегодня постарается использовать свой предыдущий успешный опыт».