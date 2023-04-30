Марио Изола: У команд было мало информации о работе шин

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги гонки в Баку, победу в которой одержал пилот Red Bull Racing Серхио Перес.

Марио Изола: «Гонка получилась напряжённой от старта до финиша. Как мы и ожидали, почти все гонщики выбрали состав Medium на первый отрезок. На Hard стартовали двое гонщиков с пит-лейн, Эстебан Окон и Нико Хюлкенберг, а также Ник де Вриз. Они решили проехать первый длинный отрезок, чтобы затем перейти на Soft в надежде на автомобиль безопасности на последних кругах.

В этот уик-энд команды собрали мало информации, которая в основном была получена в спринте, о работе шин на длинной серии кругов. В результате перед гонкой оставалось больше неизвестных, чем обычно.

Мы рады, что шины Hard показали не только хороший уровень надёжности, выдержав 300 километров, но и позволили гонщикам атаковать настолько сильно, насколько они хотели. Доказательством этого стал зрелищный обмен быстрыми кругами гонщиков в первой четвёрке из разных команд, что только подчёркивает универсальность этого состава.

Примечательный факт: лучшее время в первой четвёрке, показанное Максом Ферстаппеном (1:44.232), оказалось на 1,8 секунды быстрее лучшего времени круга гонки в прошлом году.

О шинах Medium у всех было больше информации по сравнению с Hard. Эффективность этого состава соответствовала ожиданиям и меньше гранулировалась. Вероятно, это произошло благодаря дополнительному сцеплению, которое обеспечил новый асфальт».