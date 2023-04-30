Перес: Нам удалось контролировать ход гонки

Серхио Перес второй раз за свою карьеру выиграл Гран При Азербайджана, добавив эту победу к успеху в субботнем спринте. Он очень уверенно провёл воскресную гонку, в которой ему удалось опередить Макса Ферстаппена и удержать первую позицию до финиша.

Серхио Перес (1-й): «Сегодня для нас всё сложилось удачно! Мы смогли удержаться в зоне действия DRS, продолжали прессинговать Макса, и, по-моему, нам удалось лучше него провести первый отрезок гонки. Уже тогда всё выглядело неплохо, но затем на трассу выехал автомобиль безопасности, и можно сказать, что после этого началась следующая гонка, но уже на жёстких шинах.

Полагаю, мы с напарником были примерно равны по скорости. Сегодня мы оба выкладывались по полной, оба несколько раз чиркали по барьерам, поскольку атаковали на пределе возможного. Макс очень активно на меня наседал, но нам удавалось контролировать ход гонки.

Например, на одном из кругов я довольно сильно задел отбойник в 15-м повороте, но мне повезло, что правая передняя шина уцелела».

Макс Ферстаппен (2-й): «Нам немного не повезло, автомобиль безопасности выехал на трассу в неподходящий момент. Я старался держаться как можно ближе к Серхио, чтобы можно было использовать DRS, но из-за этого шины начали перегреваться. Такое происходит, когда вплотную преследуешь другую машину.

Но мне было сложно проходить круги в стабильном темпе, и я пытался что-то предпринять, меняя те настройки, на которые я мог влиять. В итоге, когда я с этим разобрался, последние десять кругов удалось проехать весьма неплохо, но было уже поздновато.

Впрочем, по ходу гонки мы собрали немало полезной информации, и, конечно, команда добилась отличного результата. Как будут развиваться события на следующих этапах сезона, я не знаю, но чемпионат долгий, и в каждой гонке всё может складываться по-своему. В Майами всё будет совсем не так, как в Баку, и не так, как на других трассах.

Надо продолжать учиться, ведь невозможно идеально проводить все гонки, но именно в такие дни, как сегодня, ты приобретаешь полезный опыт».