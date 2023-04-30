Пиастри: Я неважно чувствую себя в этот уик-энд

Оскар Пиастри приболел и в субботу не пришёл на встречу с журналистами, но в интервью пресс-службе сказал несколько слов…

Оскар Пиастри (10-й): «Я доволен десятым местом в спринте. Я неважно чувствую себя в этот уик-энд и рад, что смог финишировать.

Впервые за уик-энд мы проехали длинную серию кругов, что поможет в завтрашней гонке. Нужно всё проанализировать, хорошо выспаться и готовиться к гонке».

Ландо Норрис (17-й): «Мы рискнули, выбрав шины Soft в надежде, что они продержатся дольше, но не угадали. Мне пришлось заехать в боксы за другим комплектом, а в столь короткой гонке невозможно отыграть потерянное при этом время.

Стратегия была ошибочной, но мы многое узнали о работе шин в этот уик-энд, что поможет в гонке добиться большего – это наш главный приоритет».