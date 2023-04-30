В Pirelli ждут одного пит-стопа в Баку

По расчётам Pirelli, самая быстрая стратегия гонки в Баку – один пит-стоп с сменой шин с Medium на Hard в районе 13-18 круга. Более медленная альтернатива – старт на Soft и переход на Hard между 8 и 13 кругом.

Марио Изола, Pirelli: «Новый формат уик-энда со спринтом сделал эту субботу в Баку совсем другой. Мы увидели яркую и острую борьбу в спринте, которая вероятно, получилась более напряженной, чем если бы его результат влиял на стартовое поле Гран При, как было прежде.

Большинство гонщиков (17 из 19, поскольку Сарджент не стартовал) выбрали шины Medium, почти поровну между новыми и прикатанными комплектами, что говорит об отличных характеристикам этого состава и его способность поддерживать высокий темп на длинной дистанции.

Как и ожидалось, некоторые команды, которые не особенно рассчитывали заработать очки, использовали 17 кругов спринтерской гонки, чтобы опробовать два разных состава и собрать дополнительную информацию перед завтрашним Гран При.

Можно предположить, что наиболее вероятной стратегией будет один пит-стоп с использованием на дистанции шин Medium и Hard. У18 гонщиков есть в запасе два комплекта шин Hard, что позволит им воспользоваться появлением красных флагов и автомобиля безопасности, которые вполне возможны на этой уличной трассе, как мы видели сегодня в спринтерской гонке Формулы 2 и спринте Формулы 1».