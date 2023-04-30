WEC: Победный дубль Toyota в Спа

Заводская команда Toyota завоевала победный дубль на классическом бельгийском автодроме в Спа: её экипажи заняли 1-е и 2-е места по итогам третьего этапа сезона WEC.

Гонка «6 часов Спа» проходила в сложных условиях меняющейся погоды на подсыхающей после дождя трассе и была богатой на разного рода инциденты. При этом именно она собрала самую большую аудиторию в 2023 году: с трибун автодрома и окрестных холмов её посмотрели более 70 тысяч зрителей.

Победу одержал экипаж Toyota №7 в составе Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса, но не потому, что он начинал гонку с поула. Залогом успеха стала смелая тактика, поскольку это трио решило рискнуть и стартовать на сликах, хотя асфальт был ещё мокрым после дождя. Многие другие гонщики, в том числе выступающие на гиперкарах Ferrari, предпочли действовать более осторожно и стартовали на дождевых шинах.

На первом круге гонки Конвей откатился на 7-ю позицию, однако дождь не возобновился, а на трассу вскоре выехал автомобиль безопасности, поэтому соперники, и в том числе оба гиперкара Ferrari отправились в боксы менять резину, что было сопряжено с серьёзными потерями времени.

Экипаж №7 вышел вперёд, после чего его смогли догнать только напарники, выступающие на точно таком же спортпрототипе Toyota, хотя они после неудачно проведённой квалификации стартовали последними, но в итоге финишировали вторыми через 16 секунд после лидеров.

«Это была безумная гонка, в которой на трассу периодически выезжали автомобили безопасности, из-за чего наше преимущество нивелировалось, – прокомментировал после финиша Конвей. – Но все мои напарники уверенно проехали свои отрезки дистанции, и команда добилась отличного результата».

Также на подиум поднялся экипаж Ferrari №51, благодаря тому, что на последнем круге 6-часовой гонки Джеймсу Каладо удалось обогнать гиперкар Porsche №5 по внешнему радиусу поворота Les Combes. Третье местов в Спа можно считать своего рода утешительным призом для заводской команды Ferrari: скорость гиперкара 499P позволяла рассчитывать на победу, однако помешал и не лучший выбор тактики, и авария экипажа №50 на поздней стадии гонки.

В классе LMP2, где наиболее острая конкуренции, потому что все выступают на одинаковых спортпрототипах Oreca с двигателями Gibson, борьба за места на подиуме тоже продолжалась до самых последних кругов. В итоге победу одержала экипаж бельгийской команды WRT в составе Роберта Кубицы, Луи Делетраза и Рю Андраде. Им удалось опередить соперников из United Autosports за счёт более короткого последнего пит-стопа, выйти в лидеры в своей категории и удержать эту позицию до финиша.

Также стоит отметить, что в классе GTE Am победу одержал экипаж AF Corse №83 в котором выступают Алессио Ровера, Луис Перес Компанк и 22-летняя француженка Лилу Ваду, ставшая первой женщиной, добившейся победы в WEC, пусть и в отдельной категории.