29 лет со дня гибели Айртона Сенны

Прошло двадцать девять лет со дня гибели легендарного Айртона Сенны после аварии в Имоле. Великий гонщик прожил лишь 34 года, но подарил множество ярких побед, поразил скоростью, смелостью и невероятной нацеленностью на успех.

Это очень грустный день. Несколько лет назад мы подготовили цикл публикаций, посвященный памяти бразильца, сегодня хотим их повторить.

Айртон Сенна: Первая гонка

Айртон Сенна: Первый подиум

Памяти Сенны: О квалификации в Монако'88

Айртон Сенна: Сорок одна победа

Айртон Сенна: Побеждать всегда и везде

Айртон Сенна: Последняя гонка

Эдриан Ньюи об аварии Айртона Сенны

Айртон Сенна: Фотогалерея

Айртон Сенна: Воспоминания

Рон Деннис вспоминает Айртона Сенну…

Мартин Брандл вспоминает Айртона Сенну…

Мосли: Когда погиб Сенна, политики говорили о запрете Формулы 1…