29 лет со дня гибели Айртона Сенны

Прошло двадцать девять лет со дня гибели легендарного Айртона Сенны после аварии в Имоле. Великий гонщик прожил лишь 34 года, но подарил множество ярких побед, поразил скоростью, смелостью и невероятной нацеленностью на успех.
Это очень грустный день. Несколько лет назад мы подготовили цикл публикаций, посвященный памяти бразильца, сегодня хотим их повторить.
Айртон Сенна: Первая гонка
Айртон Сенна: Первый подиум
Памяти Сенны: О квалификации в Монако'88
Айртон Сенна: Сорок одна победа
Айртон Сенна: Побеждать всегда и везде
Айртон Сенна: Последняя гонка
Эдриан Ньюи об аварии Айртона Сенны
Айртон Сенна: Фотогалерея
Айртон Сенна: Воспоминания
Рон Деннис вспоминает Айртона Сенну…
Мартин Брандл вспоминает Айртона Сенну…
Мосли: Когда погиб Сенна, политики говорили о запрете Формулы 1…