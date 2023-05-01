Алонсо: В Майами постараюсь подняться на подиум

Фернандо Алонсо занял 4-е место в Баку, после чего признал, что на городской трассе в столице Азербайджана машина Aston Martin была не столь конкурентоспособна, как на предыдущих этапах сезона, но пообещал, что в Майами вновь поборется за подиум.

Фернандо Алонсо: «Всё сложилось прекрасно! Это была ещё одна гонка, в которой нам удавалось отыгрывать позиции – я стартовал шестым, а финишировал четвёртым. Сначала я опередил Льюиса Хэмилтона, а затем одну из машин Ferrari, так что в итоге мы набрали больше очков, чем команда Mercedes, наши главные соперники в Кубке конструкторов.

Впрочем, мы всё-таки финишировали в секунде от призовой тройки, но в Майами предпримем следующую попытку подняться на подиум.

Уик-энд был непростой, и мы не скрываем, что в Баку были не столь конкурентоспособны, как на трёх первых этапах сезона. Но несмотря на трудности я считаю, что наша команда работала очень уверенно и была в полной мере готова справляться с любыми проблемами. А тот факт, что нам совсем немного не хватило до подиума, говорит о решительном настрое всех в Aston Martin.

В целом я доволен и результатом, и темпом машины – всё-таки он был на хорошем уровне. И если даже в не самый удачный для нас уик-энд мы боролись за подиум с гонщиком Ferrari, который выиграл поул, то это хорошие новости.

Если говорить о моём обгоне Карлоса Сайнса, то я его мог опередить ещё в 3-м повороте, но в итоге сделал это в 4-м. Почему машина в гонке была такой быстрой, я точно объяснить не могу. Хотя это важный момент, ведь обогнать Ferrari всегда непросто, но зато после этого я оказался позади Шарля Леклера.

По ходу гонки были определённые сложности в 15-м и 16-м поворотах из-за ветра, который дул в попутном направлении. Кроме того, весь уик-энд мы были недостаточно быстры на прямых, но одним из достоинств нашей машины является то, что деградация резины на ней происходит не слишком интенсивно. К сожалению, на этот раз жёсткие шины на машинах всех команд вполне выдержали до финиша, но посмотрим, что будет в Майами.

Я ехал в одной секунде позади Шарля Леклера, а в такой ситуации всегда есть риск, что в какой-то момент вы потеряете контроль над машиной. Пару раз я попытался его атаковать, но когда я к нему приближался, машину начинало стаскивать с траектории. В итоге я прекратил такие попытки, тем более что он держал более чёткий ритм, и опередить его было невозможно».

По ходу гонки Алонсо по радио через своего инженера советовал Лэнсу Строллу, своему напарнику, выбрать правильный баланс тормозов, и после финиша так прокомментировал этот эпизод: «Начиная с четверга мы много говорили на темы тактики. Но если уже на трассе выясняется, что есть некий важный момент, который мы не обсуждали, но это может помочь напарнику, то мы об этом сообщаем.

Так было всегда. Я понимаю, что моя карьера будет продолжаться не так уж долго, а Лэнс может быть лидером команды в следующие лет 10 или 15, поэтому надеюсь, что смогу ему помочь. Я и раньше помогал напарникам, просто такие радиосообщения не попадали в трансляции гонок. Но теперь Формула 1 стала ко мне добрее».