Хельмут Марко: Мы пока не думаем о командной тактике

В команде Red Bull Racing складывается любопытная ситуация: благодаря победам в субботнем спринте и вчерашней гонке Серхио Перес сократил отставание от напарника до шести очков.

«Мы были в благоприятной ситуации, потому что Алонсо, Леклер и гонщики Mercedes были увлечены борьбой между собой за третье место, – прокомментировал Хельмут Марко после финиша Гран При Азербайджана в эфире австрийской телекомпании ORF. – Между ними идёт постоянное соперничество, и мы столь уверенно лидируем в чемпионате в том числе и поэтому. Но впереди ещё 19 гонок, поэтому мы пока не думаем о применении командной тактики».

После пит-стопа Макса Ферстаппена и появления на трассе автомобиля безопасности лидерство в гонке перехватил Перес, и между напарниками началась настоящая дуэль, по ходу которой их машины порой чиркали по отбойникам – было видно, что оба серьёзно рискуют. В какой-то момент мексиканец даже попросил команду вмешаться в происходящее.

«Серхио спросил, может ли он сбавить темп, но тогда и Максу пришлось бы сбросить скорость, поэтому мы сказали нет, – пояснил автоспортивный советник Red Bull, в минувший уик-энд отметивший 80-летний юбилей. – Мы позволяем им гоняться на полной скорости, поэтому на последних кругах они выкладывались по полной. Все видели, что они обменивались быстрыми кругами, но когда Джордж Расселл получил свежий комплект резины Soft, стало понятно, что у них нет шансов этому противостоять.

Мы очень довольны результатом, хотя Максу не повезло из-за выезда автомобиля безопасности. Кроме того, по ходу гонки ему пришлось менять настройки, чтобы добиться оптимального поведения машины, но под конец он всё-таки мог ехать в том же темпе, что и Серхио.

Ферстаппен заслуживает всяческих похвал, он с самого старта был очень быстрым, не допускал ошибок и вообще грамотно провёл гонку. Но нас тревожило, что на последних шести или восьми кругах Шарль и Фернандо ехали в том же темпе, что и наши гонщики. Хотя до этого мы были на секунду быстрее остальных. Но это подтверждает, что мы должны продолжать напряжённо трудиться, чтобы под конец сезона не оказаться в неприятной ситуации.

У нас отличные гонщики, каждый из них силён по-своему – Серхио прекрасно выступает на городских трассах, Макс – на обычных автодромах. Если я правильно помню, в прошлом году мы выиграли гонку в Майами, но у Серхио под конец дистанции начались проблемы с двигателем, поэтому он не мог атаковать Сайнса.

Мы знаем, что наша машина позволяет бороться за победы, но для этого всё должно складываться так, как надо, прежде всего я говорю о квалификациях, ведь не на всех трассах можно обгонять так же легко, как в Баку. Поэтому мы должны как-то обеспечить, чтобы темп в квалификациях был на уровне Ferrari».