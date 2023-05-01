Лео Турини: Стакан Ferrari по-прежнему наполовину пуст

Итальянский журналист Лео Турини, комментируя итоги Гран При Азербайджана, констатирует, что болельщикам Ferrari рано радоваться, ведь до побед их любимой команде всё ещё далеко.

Я собираюсь позаимствовать цитату у Нила Армстронга, который в детстве был моим героем, но несколько переиначу его слова.

Это маленький шаг. Но до того гигантского скачка, которого человечество столько лет ждёт от Ferrari, по-прежнему далеко. Очень далеко.

Два поула и первый в сезоне подиум – максимум, чего Шарль Леклер смог добыть для своей команды в Баку. Можно сказать, что этот парень умеет добиваться своего даже вопреки обстоятельствам, поэтому хочется, чтобы в Маранелло ему как минимум предложили продлить контракт.

Но Шарль прав: стакан Ferrari наполовину пуст. В реальности отставание от Red Bull такое, что просто руки опускаются. Мы это увидели уже по ходу субботнего спринта: хотя Леклер стартовал с поула, шансы сдержать атаки Ферстаппена и Переса были равны нулю.

Готов вновь повторить то, что уже говорил миллион раз. Если коротко, то я искренне не понимаю, почему Ferrari до сих пор не удаётся найти правильный баланс между людскими и финансовыми ресурсами, которые имеются в распоряжении команды.

Безусловно, Фредерик Вассёр сейчас решает именно эту задачу, и организационные реформы уже идут. Но дело ведь не только в приглашении в Скудерию нужных специалистов. Мне представляется, что в Маранелло должна измениться идеология, команда должна смелее применять рискованные технические решения, если это продиктовано необходимостью.

Карлос Сайнс в этот уик-энд был лишь на вторых ролях. Кстати, как и Джордж Расселл, разве что за исключением того факта, что именно он проехал лучший круг гонки.

Если говорить о Red Bull Racing, то эта команда, к сожалению, сейчас выступает в своей собственной категории. Ферстаппену помешали обстоятельства, и Перес удачно этим воспользовался. Но лично я не верю в разговоры о том, что между напарниками этой команды может разгореться конфликт в стиле противостояния Айртона Сенны и Алена Проста в McLaren.

P.S. В этот уик-энд я вспоминаю Айртона Сенну и Роланда Ратценбергера.