Оскар Пиастри: В гонке машине не хватало скорости

В Баку Ландо Норрис заработал очки для McLaren, а Оскар Пиастри провёл уик-энд приболевшим и финишировал 11-м…



Ландо Норрис (9-й): «Хорошая гонка. Сегодня девятое место – максимально возможный для нас результат. Немного не повезло – автомобиль безопасности выехал в тот момент, когда я заехал на пит-лейн. Потом я застрял за Хюлкенбергом, но смог заработать пару очков, а команда собрала информацию о работе новинок, которые мы подготовили для этого уик-энда. В Майами постараемся добиться большего».

Оскар Пиастри (11-й): «Обидно финишировать одиннадцатым, но в середине гонки машине не хватало скорости – мы не могли рассчитывать на большее.

Я рад, что несмотря на болезнь смог провести уик-энд. Мы собрали полезную информацию, в гонке я многое узнал о работе с резиной, что поможет в борьбе за очки. Спасибо команде за подготовленные новинки – они сработали. На следующей неделе продолжим в Майами».