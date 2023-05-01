Ральф Шумахер: Я бы не хотел быть напарником Макса

В четырёх гонках 2023 года команда Red Bull Racing завоевала три победных дубля, при этом Серхио Перес уже дважды опережал напарника, Макса Ферстаппена. По мнению Ральфа Шумахера, бывшего гонщика Формулы 1, а ныне эксперта телеканала Sky Deutschland, рано или поздно это может привести к конфликту в команде из Милтон-Кинса, где явно делают ставку на двукратного чемпиона мира.

В минувший уик-энд в Баку Перес вновь поднялся на вершину подиума, уже во второй раз за три года выиграв Гран При Азербайджана, после чего его отставание от Ферстаппена в личном зачёте сократилось до шести очков.

Комментируя эту ситуацию, Ральф Шумахер сказал: «Отношения в команде непростые, и, по-моему, уже понятно, что окружение Ферстаппена хочет, чтобы у него сменился напарник. Такие слухи доходят до меня отовсюду.

Мне кажется, Перес в курсе этих проблем и понимает, что его время в Red Bull Racing подходит к концу. Сейчас он сражается за победы, поскольку тоже претендует на роль первой скрипки и хочет получить шанс вступить в спор за титул.

Но так было всегда: напарник всегда твой главный соперник. И кто знает, как будут развиваться дальнейшие события. На примере Льюиса Хэмилтона мы видим, как быстро может измениться ситуация внутри команды.

Поэтому Серхио ведёт себя всё более эгоистично, и тут уж Макс не должен жаловаться. Ему хорошо известно, что такое эгоизм. Ферстаппен отлично разыграл эту карту и не случайно считается гонщиком №1 в своей команде. Понятно, что сейчас он старается застолбить свою территорию, и быть напарником такого гонщика непросто – лично я бы однозначно не хотел бы выступать с ним в одной команде».

Год назад, в мае 2022-го, Серхио Перес продлил контракт с Red Bull Racing, который истекает в конце 2024 года.