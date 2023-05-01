Расселл: Ферстаппену стоило бы следить за собой

Комментируя субботний инцидент на старте спринта, когда Джордж Расселл задел его машину, Макс Ферстаппен публично произнёс несколько грубых ругательств в адрес соперника. Британец считает, что такими высказываниями чемпион мира сам себе вредит…

Джордж Расселл: «Не знаю, что ещё сказать по этому поводу. Простой гоночный инцидент, которых на старте бывает множество. Меня это не особенно трогает, но он подрывает свою репутацию такими комментариями.

Ферстаппену стоило бы следить за собой. Нет, мне не нужны извинения. Но он – лидер чемпионата мира, двукратный чемпион мира. Макс – отличный парень, отличный гонщик, но таких слов публично говорить не стоит».