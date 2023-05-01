Сафнауэр: Такие выступления не должны повторяться

Итоги азербайджанского этапа чемпионата расстроили Alpine F1: Пьер Гасли финишировал 14-м, Эстебан Окон – 15-м. Заводской команде концерна Renault остаётся лишь надеяться, что в Майами её дела сложатся более удачно.

Эстебан Окон (15-й): «Сегодня мы полностью выложились, применив рискованную тактику в надежде на то, что по ходу гонки на трассе появится автомобиль безопасности или произойдёт какой-то инцидент, однако всё сложилось не так, как рассчитывали.

Мы можем гордиться предпринятыми усилиями и тем, что максимально использовали ресурс жёстких шин. Хотя под конец я немного испугался, когда свернул в боксы и увидел, что на пит-лейн толпятся люди, хотя гонка ещё даже не закончилась. К счастью, обошлось без последствий, однако надо гарантировать, чтобы подобное не повторялось.

Если говорить о темпе, то в этот уик-энд мы были не на том уровне, на каком хотели быть, поэтому теперь необходимо всё проанализировать и в Майами выступить более уверенно. Я знаю, что именно так мы и сделаем».

Пьер Гасли (14-й): «Этот уик-энд мы все постараемся поскорее оставить в прошлом, поскольку команде он принёс одни расстройства. Надо постараться, чтобы столь низких результатов больше не было. Так плохо мы выступать не должны, поэтому на следующей неделе в Майами, где более традиционная трасса, нужно постараться отыграться.

В гонке мы попытались применить нестандартную тактику и надеялись на удачу, но в итоге не смогли показать более высокий результат. Мне удалось провести пару неплохих манёвров, это всегда приятно, но ещё приятнее, если благодаря обгонам ты получаешь очки. Теперь буду готовиться к предстоящему Гран При Майами».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Уик-энд в Баку сложился для нас очень неудачно, и столь плохие выступления не должны повторяться. Неприятности начались ещё в пятницу, и после этого мы уже не смогли исправить положение.

Во время тренировки выяснилось, что настройки машин далеко не идеальные, кроме того, на обеих возникли технические проблемы, поэтому в оставшиеся дни уик-энда нам предстояло решать крайне сложные задачи.

В дальнейшем подобные проблемы необходимо свести к минимуму, гарантировать, чтобы все гоночные уик-энды начинались более удачно – только тогда в субботу и воскресенье у нас будут хорошие шансы на очки.

В Австралии мы показали, на какой темп способна наша машина, и в Майами у нас будут более высокие шансы оценить эффективность технических новинок. Команда должна продолжать упорно трудиться, стараться разобраться, как надо действовать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал A523, и постараться в следующий уик-энд в США показать более высокие результаты».